OM - Monaco : Denis Zakaria veut rapidement oublier cette défaite

L’AS Monaco n’a pas passé la meilleure des semaines. Battu par le Benfica Lisbonne en Ligue des Champions (2-3), le club monégasque a été renversé par l’Olympique de Marseille (2-1), lors de ce match de clôture de la 13e journée de Ligue 1. Après la rencontre, Denis Zakaria a pris la parole au micro de DAZN. L’international suisse a expliqué qu’il ne souhaitait pas utiliser le match en plus, en milieu de semaine, pour justifier la performance de son équipe, et est déjà tourné vers la prochaine journée.

« C’est dur, il y a de la déception. On avait à cœur de venir chercher trois points ici et on repart avec zéro. On a concédé un but assez tôt, puis en fin de match avec ce penalty. On n’a pas fait un mauvais match. Il faut travailler, on est des professionnels, c’est à nous de travailler dur pour nous remettre à niveau et être prêts face à Toulouse (le week-end prochain). De la fatigue après la C1 ? On avait un match en plus et au niveau physique, ce n’était pas simple, surtout quand tu viens à Marseille. Donc oui, ils avaient l’avantage dans le domaine physique. Mais je pense que ce n’était pas, c’était à nous d’être plus intelligents et de tenir ce score. Quand on est une équipe qui s’est bien pressée, ça a été plus compliqué aujourd’hui. Les Marseillais ont très bien joué aussi, donc bravo à eux. Il faudra faire mieux contre Toulouse », a déclaré le capitaine monégasque.