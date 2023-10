BL : Dortmund revient de loin et arrache le point du nul à Francfort

Tombeur de Newcastle en Ligue des champions (1-0) mercredi, le Borussia Dortmund se déplaçait, avec le plein de confiance, sur la pelouse de l’Eintracht Francfort dans le cadre de la 9e journée de Bundesliga. Invaincus depuis six rencontres toutes compétitions confondues, les hommes d’Edin Terzic espéraient ajouter un nouveau succès à leur actif pour revenir à hauteur du Bayern Munich en tête du championnat. En parallèle, les protégés de Dino Toppmöller entendaient poursuivre sur leur lancée après avoir disposé d’Hoffenheim lors de la journée précédente. Et très vite, les pensionnaires du Deutsche Bank Park donnaient le ton dans cette rencontre. Profitant d’une main de Marius Wolf dans sa surface de réparation, Omar Marmoush se chargeait de convertir le penalty pour ouvrir le score (1-0, 8e) avant de s’offrir un doublé quelques minutes plus tard en reprenant victorieusement un ballon qui traînait aux abords de la cage de Gregor Köbel (2-0, 24e).

Classement live Bundesliga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Bayern Munich 23 9 27 7 2 0 34 7 2 Leverkusen 23 9 18 7 2 0 25 7 3 Stuttgart 21 9 16 7 0 2 27 11 4 Dortmund 21 9 9 6 3 0 20 11 5 Leipzig 20 9 18 6 2 1 25 7 6 Hoffenheim 18 9 4 6 0 3 20 16 7 Francfort 14 9 3 3 5 1 12 9 8 Fribourg 14 9 -5 4 2 3 9 14 9 Wolfsbourg 12 9 -1 4 0 5 13 14 10 Augsbourg 11 9 -3 3 2 4 18 21 Voir le classement complet

Malmenés, les Marsupiaux faisaient preuve de caractère pour revenir dans la partie par l’intermédiaire de Marcel Sabitzer à l’issue d’un superbe mouvement collectif (2-1, 45e+1). Galvanisés par la réduction du score, les partenaires de l’Autrichien revenaient avec de meilleures intentions en seconde période. Sur un ballon mal renvoyé par la défense des Aigles, le supersub Youssoufa Moukoko récupérait le cuir et frappait en première intention pour tromper Kévin Trapp (2-2, 54e). Une joie de courte durée pour les visiteurs. Lancé dans la profondeur, Farès Chaïbi contrôlait en deux temps avant d’ajuster le portier de Dortmund (3-2, 68e) pour redonner l’avantage aux siens. Loin de se laisser abattre, Dortmund, via Julian Brandt, remettait les pendules à l’heure. Sur un centre fort de Karim Adeyemi, l’international allemand coupait au premier poteau pour égaliser (3-3, 82e). Si ce résultat n’arrange pas Francfort, il ne fait pas non plus les affaires du Borussia Dortmund à une semaine du Klassiker face au Bayern Munich…