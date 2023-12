Mercato RC Lens : ça se bouscule pour Ayanda Sishuba

Cette semaine en Ligue des Champions, deux cracks français de 17 ans ont crevé l’écran et ont marqué les esprits… et l’histoire de la plus prestigieuse des compétitions européennes. En effet, Warren Zaïre-Emery pour le PSG et George Ilenikhena (Antwerp) ont marqué des buts décisifs respectivement face au Borussia Dortmund et face au FC Barcelone. Une performance qui n’a sûrement pas échappé à Ayanda Sishuba, auteur de deux apparitions en pro au RC Lens et retenu dans le groupe face à Séville cette semaine en Ligue des Champions mais qui n’est pas entré en jeu.

Et c’est bien là que le bat blesse. Resté l’été dernier dans l’Artois alors que des clubs belges (dont le FC Bruges) étaient très chauds pour le récupérer. Mais sa volonté et le soutien des supporters lensois tous acquis à sa cause avaient fini par le convaincre de rester à Lens. 4 mois plus tard, le constat est amer pour le capitaine de l’équipe de Belgique U19 qui joue plus en sélection qu’avec le RCL (7 matches avec la Belgique contre seulement 2 apparitions avec Lens en L1).

Les gros clubs belges veulent récupérer Ayanda Sishuba !

Performant à l’entraînement, avec la réserve et en Youth League où il avait notamment marqué un superbe but face à Séville et mené son équipe à la victoire face à Arsenal, le natif de Tournai ronge son frein. Si son but premier est de s’imposer au sein de son club formateur, Ayanda Sishuba n’a pas le temps d’attendre d’autant que plusieurs clubs continuent de suivre ses performances, notamment en Ligue des Champions U19 où ils étaient présents à chacun des matches qu’il a disputés.

Selon nos informations, le Standard Liège, le Racing Genk et Antwerp sont déjà à l’affût. Pour ce dernier qui mise vraiment sur les jeunes talents, comme George Ilenikhena, encore décisif ce dimanche avec le club belge, l’opportunité n’est pas dénué de sens. Pour l’instant, le principal intéressé reste concentré sur la dernière rencontre de l’année prévue mercredi face à Nice comme ce fut le cas face à Reims. Resté sur le banc, Sishuba a finalement joué avec la réserve en N3 face à Vimy où il a notamment délivré une passe décisive. En espérant que cette fois-ci, le milieu offensif belge puisse glaner du temps de jeu en Ligue 1…