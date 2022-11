Manchester United : Wayne Rooney commente le départ de Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Il semble exister une petite animosité entre Cristiano Ronaldo et Wayne Rooney. Pourtant anciens coéquipiers, les deux ex-Mancuniens n'en finissent plus de s'adresser quelques subtils tacles ces derniers jours. Si la froideur semble s'être installée entre les deux attaquants, l'ancien entraîneur de Derby County a réagi à l'annonce de la rupture de contrat du Portugais avec un certain détachement.

« Suis-je surpris ? Non. Il n'y avait pas d'autre choix mais c'est dommage car il a été un serviteur fantastique pour le club. Je lui souhaite le meilleur où qu'il aille », a ainsi commenté le meilleur buteur de l'histoire des Red Devils.