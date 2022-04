La suite après cette publicité

Vous en avez l’habitude, le lundi, c’est le jour des tops buteurs européens ! Comme chaque semaine, nous faisons le point sur les artilleurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Et une fois encore, certains se sont distingués.

On commence avec le leader de ce classement : le Polonais du Bayern Munich, Robert Lewandowski. Buteur face au Borussia Dortmund, l’attaquant bavarois a participé au succès des siens (3-1) et mène tout ce petit monde à la baguette avec 33 réalisations, soit7 de plus que son premier poursuivant.

Salah dans le top 10

Buteur contre l’AC Milan, Ciro Immobile n’a pas pu empêcher la défaite de la Lazio (1-2), mais le champion d’Europe transalpin a donc gagné deux places (26 buts). Il devance désormais Darwin Núñez, Karim Benzema et Deniz Undav, muets ce week-end et classés respectivement troisième, quatrième et cinquième.

Beaucoup d’autres buteurs du top 10 n’ont d’ailleurs pas trouvé la faille dernièrement (Mbappé, Frey, Vlahovic), ce qui a permis au meilleur canonnier de Premier League, Mohamed Salah de se hisser au huitième rang grâce à son doublé inscrit contre Manchester United en milieu de semaine dernière. Enfin, Martin Terrier (Rennes) aurait pu figurer dans ce classement avec 21 réalisations, mais il est devancé au nombre de matches par Patrik Schick.

Le classement des top buteurs européens

1) Robert Lewandowski (33 ans/Bayern Munich/Pologne) - 33 buts en 31 matches

2) Ciro Immobile (32 ans/Lazio/Italie) - 26 buts en 29 matches

3) Darwin Núñez (22 ans/Benfica/Uruguay) - 25 buts en 26 matches

4) Karim Benzema (34 ans/Real Madrid/France) - 25 buts en 29 matches

5) Deniz Undav (25 ans/Union Saint-Gilloise/Allemagne) – 25 buts en 34 matches

6) Dušan Vlahovic (22 ans/Fiorentina puis Juventus/Serbie) - 23 buts en 31 matches

7) Kylian Mbappé (23 ans/Paris Saint-Germain/France) - 22 buts en 31 matches

8) Mohamed Salah (29 ans/Liverpool/Egypte) - 22 buts en 33 matches

9) Michael Frey (27 ans/Antwerp/Suisse) - 22 buts en 34 matches

10) Patrik Schick (26 ans/Bayer Leverkusen/Tchéquie) - 21 buts en 24 matches