Le Barça fait face à un énorme casse-tête pour son futur latéral droit !

La suite après cette publicité

«Le marché ferme le 31 (août). Beaucoup de choses peuvent arriver. Espérons que nous pourrons nous renforcer davantage. On a des manques. La direction sportive le sait et le président le sait. Malgré le résultat et l’euphorie, il nous faut quelque chose de plus». Voilà ce que déclarait Xavi, entraîneur du Barça, le 30 juillet dernier après la victoire des siens face au Real Madrid. Un message clair et un coup de pression adressé à sa direction, qui plus est à l’heure où le technicien espagnol doit composer avec un manque certain au poste de latéral droit.

Dès lors, si Jules Koundé, Ronald Araujo ou encore Sergi Roberto peuvent évoluer dans cette position, l’homme fort des Culers souhaiterait malgré tout compter sur un autre profil et ainsi disposer d’une solution supplémentaire. Conscient qu’il s’agit d’un dossier prioritaire, le board barcelonais s’est d’ailleurs activé depuis le début du mercato estival afin de satisfaire les besoins de son entraîneur.

À lire

La folle demande du Barça à Ousmane Dembélé, Dušan Vlahović a tranché pour son avenir

Le Barça cherche toujours son latéral droit

Oui mais voilà, si João Cancelo (Manchester City), Ivan Fresneda (Valladolid), Juan Foyth (Villarreal) ou encore Arnau Martínez (Gérone), estimé à 20 millions d’euros, ont été contactés, le Barça n’a encore rien officialisé. Si le dernier cité a, une nouvelle fois, été approché par la direction catalane, c’est bien le défenseur des Skyblues qui semble tenir la corde. Malgré un comportement qui ne plaît pas à tout le monde en Catalogne, Xavi aurait bel et bien fait de Cancelo sa priorité.

La suite après cette publicité

Pour arriver à ses fins, le Barça va, malgré tout, devoir s’entendre avec le champion d’Angleterre en titre et résister aux offensives de l’Arabie saoudite, également intéressée par le profil du latéral portugais. Plongés dans le flou à ce poste, les Blaugranas, qui continuent également de suivre Thomas Meunier, doivent parallèlement gérer un autre dossier bouillant : Bernardo Silva. Dans son édition du jour, Mundo Deportivo précise d’ailleurs que le cas du Portugais bloque actuellement la possible arrivée d’un latéral droit. Pas simple…