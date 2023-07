FC Barcelone : Xavi réclame des renforts

La suite après cette publicité

Les Blaugranas ont renoué avec la victoire samedi soir face au Real Madrid (3-0). Grâce à leur efficacité offensive et un manque de chance côté madrilène, le FC Barcelone a remporté le Classico. Alors qu’il ne reste plus qu’une rencontre amicale, face à l’AC Milan, les Catalans doivent gérer le dossier Ousmane Dembélé, en partance vers le Paris Saint-Germain. Si Xaxi assure ne pas pouvoir «contrôler le marché», ce dernier a prévenu sa direction.

En effet, le tacticien espagnol espère obtenir du renfort dans les prochaines semaines, avant la reprise du championnat. «Le marché ferme le 31 (août). Beaucoup de choses peuvent arriver. Espérons que nous pourrons nous renforcer davantage. On a des manques. La direction sportive le sait et le président le sait. Malgré le résultat et l’euphorie, il nous faut quelque chose de plus», a-t-il déclaré après la victoire face au Real. Après avoir récemment recruté Oriol Romeu, intéressant lors du Classico, Xavi n’est pas encore ravi de son effectif. De quoi agiter les dernières semaines du mercato…

À lire

Barça : Marc-André ter Stegen envoie un message à Ousmane Dembélé