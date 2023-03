PSG : ça sent mauvais pour Thomas Tuchel

Christophe Galtier sera-t-il toujours l’entraîneur du Paris Saint-Germain l’année prochaine ? C’est l’une des questions qui agitent le club de la capitale en coulisses ces dernières semaines. Après un début d’année 2023 raté, marqué notamment par de mauvais résultats en Ligue 1 et l’élimination en Coupe de France face à l’Olympique de Marseille, le technicien français avait été pointé du doigt. Il l’est encore plus depuis une semaine après la défaite et l’élimination en Ligue des Champions face au Bayern Munich. Rapidement, Relevo avait indiqué que Galtier serait remercié au maximum en fin de saison.

Des informations différentes de celles parues dans l’Hexagone, où plusieurs médias assurent que le technicien tricolore restera en poste l’an prochain aux côtés de Luis Campos. Pourtant, les pensionnaires du Parc des Princes explorent plusieurs pistes en parallèle. Il y a bien évidemment celle menant à Zinedine Zidane. Libre depuis son départ du Real Madrid, Zizou est le rêve absolu de l’Émir du Qatar. L’ancien n°10 des Bleus avait déjà été approché l’été dernier mais avait décliné l’invitation. La perspective de collaborer avec Luis Campos ne l’enchantait guère.

Du beau monde veut Tuchel

Le conseiller football a donc poursuivi à Paris et emmené Galtier avec lui. Mais ce choix n’est pas une réussite. Conscient de cela, il a récemment pris contact avec José Mourinho (AS Roma) comme révélé sur notre site. Nous vous avons aussi expliqué que Nasser Al-Khelaïfi, lui, avait dans l’idée de faire revenir Thomas Tuchel. Viré comme un malpropre un 24 décembre par Leonardo, l’Allemand est toujours apprécié par le président parisien. Il voit en lui l’homme capable de mener Paris au succès européen comme il l’a fait à son arrivée à Chelsea. Les relations entre les deux hommes sont plutôt bonnes et des échanges quotidiens ont lieu.

Mais rien n’est gagné pour les Franciliens. Tout d’abord, le natif de Krumbach est un coach très courtisé. L’Inter Milan et l’AS Roma ont coché son nom en cas de départ de Simone Inzaghi et/ou José Mourinho. En Angleterre, Tottenham pense aussi à lui pour remplacer Antonio Conte, plus que jamais menacé. En Espagne, le Real Madrid est également cité comme un candidat potentiel à sa venue si jamais Carlo Ancelotti venait à s’en aller. Cela fait donc du très beau monde qui s’intéresse à Tuchel, l’entraîneur le plus demandé sur le marché des techniciens libres. Mais pas forcément de quoi décourager les champions de France.

Tuchel donne la priorité à 3 clubs

En revanche, ces derniers ont de quoi être inquiets concernant les envies de TT. Bild explique ce mercredi que l’ancien coach de Dortmund s’imagine plutôt vivre une nouvelle expérience, en particulier à l’étranger. D’ailleurs, il prend depuis plusieurs mois des cours d’espagnol afin d’être prêt si jamais un club ibérique voulait faire appel à lui. Le média allemand précise que Tuchel vise trois clubs, à savoir le Real Madrid, le FC Barcelone et le Bayern Munich. Parmi les trois écuries mentionnées, le club merengue paraît le plus atteignable. Ancelotti est lié fortement au Brésil, dont il pourrait devenir le sélectionneur.

Ses résultats à Madrid déçoivent et on parle de plus en plus d’un départ. Mais si Tuchel est suivi par Florentino Pérez et ses équipes, d’autres coachs, dont Zidane, Raul, Pochettino ou encore Xabi Alonso sont cités avec insistance dans la capitale espagnole. Au Barça comme au Bayern Munich, où Xavi et Julian Nagelsmann ont la confiance de leur direction, cela paraît plus bouché à l’heure actuelle. Bild ajoute que l’Atlético de Madrid et la Juventus en pincent aussi pour Tuchel. Mais ce ne sont pas des pistes prioritaires à ses yeux. Si jamais Paris veut rapatrier le coach allemand, le club tricolore va devoir batailler face à ses concurrents et surtout convaincre un Tuchel visiblement plus séduit à l’idée de diriger un cador européen.