Brest - Sturm Graz : les compositions officielles

Brest l’attendait, elle est enfin là. Après une saison historique en Ligue 1 l’an passé, le Stade Brestois s’apprête à jouer le tout premier match de Ligue des Champions de son histoire contre le Sturm Graz à 21h. Seul hic, les Bretons ne reçoivent pas les Autrichiens dans leur antre, mais au Roudourou, stade basé à Guingamp. Après un début de saison compliqué avec trois défaites et une victoire en championnat, Brest va tenter de lancer sa saison de gala face au leader de Bundesliga autrichienne, qui compte quatre succès en cinq rencontres, mais qui n’a plus joué en compétition officielle depuis le 31 août.

Pour ce match, Éric Roy aligne un 4-3-3 avec Bizot dans les cages et Lala, Chardonnet, Coulibaly et Amavi en défense. Camara, Fernandes et Magnetti sont titulaires dans l’entre-jeu tandis que Faivre et Sima seront aux côtés d’Ajorque en attaque. Del Castillo, l’homme en forme des Bretons commence donc sur le banc. En face, le SK Sturm Graz débute en 4-4-2 losange avec Scherpen dans les buts et une arrière-garde Lavalee-Wuthrich-Aiwu-Gazibegovic. Stankovic sera dans la défense tandis que Horvat et Kiteishvili seront un cran au-dessus. Enfin, Bøving évoluera en soutien de Biereth, déjà auteur de trois buts en championnat, et Jatta.

Les compositions officielles :

Stade Brestois : Bizot - Lala, Chardonnet, Coulibaly, Amavi - Camara, Fernandes, Magnetti - Faivre, Ajorque, Sima

Sturm Graz : Scherpen - Gazibegovic, Aiwu, Wuthrich, Lavalée - Horvat, Stankovic, Kiteishvili - Bøving - Biereth, Jatta