Chelsea chipe le prodige Marc Guiu au FC Barcelone

Messinho, Kendry Paez…depuis plusieurs mois désormais, Chelsea commence à mettre la main sur des jeunes talents étiquetés comme des futurs joueurs de classe mondiale. Au sortir d’une saison assez passionnante à suivre avec les pensionnaires de Stamford Bridge qui ont terminé à la sixième place après un début de saison poussif, Chelsea a montré qu’il était sur des bons rails pour les prochaines années. Aspirant à redevenir un cador d’outre-Manche sur ses terres et en Europe, la formation présidée par Todd Boehly allait forcément être active sur le marché des transferts.

Pour ce faire, le club de la capitale savait qu’il avait besoin d’un attaquant de grande classe pour passer un autre cap. Malgré la saison intéressante de Nicolas Jackson, Chelsea a donc coché plusieurs noms pour concurrencer le Sénégalais. Dès lors, les noms de Victor Osimhen et Viktor Gyokeres ont été mentionnés. Pour autant, un autre dossier avançait en parallèle et était assez inattendu. Désireux d’attirer les meilleurs cracks à travers le globe, Chelsea avait coché le nom de Marc Guiu. Et la piste menant au jeune prodige espagnol a visiblement pris sérieusement de l’ampleur ces derniers jours.

Marc Guiu est aux anges de rejoindre Chelsea

Ce lundi, le club londonien a annoncé le recrutement du talent de 18 ans en provenance du FC Barcelone. L’avant-centre de 18 ans, auteur de deux buts en sept apparitions avec le Barça, s’est engagé pour les cinq prochaines saisons avec le club anglais. Il va rejoindre ses nouveaux coéquipiers pour leur tournée estivale et dispose d’une année supplémentaire en option dans son bail. Un énorme coup pour les Londoniens qui mettent la main sur l’un des futurs visages du football espagnol d’après plusieurs observateurs.

Le jeune ibérique a fait part de sa fierté dans le communiqué du club : «c’est une immense joie de signer pour Chelsea et j’ai eu du mal à dormir avant le voyage ici parce que j’étais tellement excité. Depuis que je suis petit, mon rêve était de jouer en Premier League. J’ai maintenant l’opportunité de venir ici à Chelsea et je travaillerai de mon mieux pour réussir pour le club.» Pour rappel, les Blues ont également réalisé un sacré coup financier. N’hésitant pas à sortir le chéquier pour recruter ses joueurs par le passé, le club anglais a attiré le crack pour seulement six millions d’euros, soit le prix de sa clause libératoire, d’après plusieurs médias espagnols. Une belle affaire à confirmer sur le pré désormais.