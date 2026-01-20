Real Madrid-AS Monaco : les compositions officielles

C’est le match de la soirée. L’AS Monaco se déplace sur la pelouse du Real Madrid pour le compte de la 7e journée de la phase de groupe de la Ligue des champions, un match à suivre en direct sur notre site. Après leur défaite en Ligue 1 contre Lorient (1-3), les hommes de Sébastien Pocognoli voudront signer une victoire de prestige à Bernabéu pour pouvoir se rapprocher d’une qualification en barrages.

Pour ce faire, le technicien de Monaco a aligné un 4-2-3-1 avec Balogun en pointe épaulé par Akliouche, Fati et Golovin. Zakaria est titulaire avec Teze dans un double pivot. Du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé est évidemment présent en attaque avec Mastantuono et Vinicius. Bellingham, Arda Güler et Tchouaméni composent le milieu de terrain. Camavinga occupe le poste de latéral gauche.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Courtois - Valverde, Asencio, Huijsen, Camavinga - Güler, Tchouaméni, Bellingham - Mastantuono, Mbappé, Vinicius.

Monaco : Köhn - Vanderson, Kehrer, Dier, C. Henrique - Zakaria, Teze - Akliouche, Fati, Golovin - Balogun.

