L’OM signe deux espoirs du FC Sochaux !

L’OM continue de renforcer son programme de post-formation. Le club phocéen va recruter Alexandre Issanga et Robinio Vaz, deux internationaux français U17. Les deux joueurs évoluaient sous les couleurs du FC Sochaux-Montbéliard en jeunes. Ils devraient débarquer à Marseille en fin de semaine pour signer leurs premiers contrats professionnels. Après l’arrivée d’Alexi Koum (international U18 avec les Bleus) en provenance de l’AJ Auxerre, en début de mercato, l’OM continue donc de piocher dans les catégories jeunes de l’Équipe de France.

Tout juste vainqueur de la coupe Gambardella, le club phocéen travaille pour remettre son centre de formation sur le devant de l’affiche. Après l’arrivée des deux jeunes Sochaliens, Pablo Longoria et Medhi Benatia devront se pencher sur les prolongations d’Enzo Sternal, Darryl Bakola et Yanis Sellami, considérés comme les trois plus gros espoirs du centre de formation olympien.