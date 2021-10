OGCN-OM : pas de revanche, selon Christophe Galtier

C'est une scène qu'on aimerait oublier, mais les incidents avec les supporters ayant émaillé lors de la tristement célèbre rencontre entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille le 22 août dernier ne sont pas près de disparaître des mémoires. Alors que ce match avait été interrompue à la 76ème minute par Benoît Bastien et que le score était alors de 1-0 en faveur des Aiglons, la LFP a décidé de faire rejouer le match, comptant pour la 3ème journée de Ligue 1, sur terrain neutre. C'est pourquoi Nice et Marseille vont à nouveau croiser le fer, à Troyes, ce mercredi (21h, à suivre en direct commenté sur FM). Présent en conférence de presse ce mardi, Christophe Galtier a tenu à calmer le jeu.

« Ce serait vous mentir que dire que c'est un match comme un autre avec l'historique des confrontations. Ce n'est pas le match le plus important de la saison, mais c'est un match important de par la situation des équipes au classement », a d'abord lancé le technicien de 55 ans, avant de poursuivre. « Non, il n'y a pas de parfum de revanche, il y a trois points en jeu, on en a déjà perdu un de par la décision de la commission de discipline. Donc il n'y a pas de sentiment de revanche et je répète qu'il ne s'est rien passé entre les joueurs lors de la confrontation à Nice. Il y a simplement trois points en jeu qui seront très importants parce qu'on serait dans une position très confortable. » Les esprits sont apaisés.

