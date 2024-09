Real Madrid : Carlo Ancelotti a tranché pour le remplaçant de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé va manquer le premier grand rendez-vous du Real Madrid, cette saison. S’il a déjà été décisif pour la Supercoupe d’Europe en tout début de saison, l’attaquant de 25 ans était attendu pour le premier gros choc espagnol : le derby madrilène sur la pelouse de l’Atlético de Madrid, ce dimanche soir (21 heures). Mais une blessure à la jambe gauche survenue contre Alavès, cette semaine (3-2), va le priver de compétition pour les trois prochaines semaines.

Pour le remplacer, Carlo Ancelotti avait plusieurs options et a donné quelques indices en conférence de presse : «Nous sommes habitués à jouer sans Kylian Mbappé, il n’était pas là la saison dernière. Nous ferons du bon travail. Je ne prête pas beaucoup d’attention au système. Un 4-3-3 peut se transformer en 4-4-2 avec les mêmes joueurs. Peut-être qu’avec trois attaquants, ce sera un 4-4-2 avec Vini ou Rodrygo comme ailier. Ce que je veux, c’est que l’équipe fasse preuve de solidarité et d’engagement», avait indiqué le Mister, devant les médias.

Endrick sacrifié

Plusieurs options étaient alors évoquées, comme aligner Endrick, désireux d’avoir plus de temps de jeu après ses belles entrées en fin de match. Ou alors donner plus de temps de jeu à Arda Güler et repositionner Rodrygo dans l’axe, Carlo Ancelotti a choisi une idée plus classique. Selon Marca, le Real Madrid évoluera en 4-3-1-2 avec Federico Valverde, Aurélien Tchouméni et Eduardo Camavinga, aligné d’entrée pour son retour, au milieu de terrain.

Devant, Jude Bellingham reprendrait un rôle d’attaquant derrière Rodrygo et Vinicius Jr, comme le Real Madrid évoluait en début de saison dernière. Un choix discutable et qui peut frustrer le jeune brésilien Endrick, auteur de très belles entrées depuis le début de saison, mais sans doute trop tendre pour débuter dans une rencontre difficile au Civitas Metropolitano, de l’Atlético de Madrid. Car avec la défaite du Barça samedi soir, le Real Madrid peut revenir à un point de son rival en cas de succès.