Real Madrid : Thibault Courtois a envoyé un message à Kinsky

Thibaut Courtois et les siens peuvent être heureux ce mercredi. La première manche de Ligue des Champions face à Manchester City s’est parfaitement déroulée dans leur antre (3-0). En effet, un triplé de Federico Valverde a vu le jour en 22 minutes, et ce, notamment grâce au gardien belge qui lui a offert une passe décisive stratosphérique sur le premier but. Expérimenté et vigilant, celui-ci a maîtrisé sa partie de bout en bout. Après la rencontre le rempart de 33 ans s’est d’ailleurs fait interroger au sujet d’Antonin Kinsky. Humilié sous la tunique de Tottenham, le joueur des Spurs a pu compter sur le Madrilène.

La suite après cette publicité

« Je ne le regardais pas en direct parce que mon fils avait un match amical hier ici à Valdebebas et qu’il était sur le chemin du retour. Je lui ai quand même envoyé un message sur Instagram pour lui apporter un peu de soutien parce que c’est dur pour lui. Au final, il ne m’est pas arrivé tout à fait la même chose, mais après le match de l’Ajax ici à domicile (8e de finale retour de Ligue des Champions en 2019), j’ai aussi eu pas mal de tristesse, c’était dur ». Puis, la tour de contrôle madrilène est également revenue sur son arrêt miraculeux en seconde période contre City, alors que le ballon semblait atterrir dans ses filets. « Thiago a trop attendu avec le ballon, je lui ai dit : "passe-le-moi, passe-le-moi" mais finalement, il a fait un grand match et heureusement, j’ai pu l’arrêter (la frappe d’O’Reilly, ndlr) » a-t-il assuré face à la presse.