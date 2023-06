JT Foot Mercato : l’énorme vague de départs à Chelsea

Chelsea prépare un grand nettoyage !

Après un mercato d’hiver mouvementé, le vestiaire est devenu un peu trop petit pour cet effectif XXL et plusieurs joueurs sont prêts à partir. Mateo Kovačić devrait quitter bien Chelsea cet été. Le Croate l’a lui-même confirmé dans une interview accordée au média de sa fédération. «Il me reste un an sur mon contrat avec Chelsea. C’est vraiment une mauvaise saison. Tout indique qu’après cinq ans, je changerai d’environnement, mais nous verrons tout de même ce qui se passera». Pour la presse britannique, tout porte à penser qu’il rejoindra Manchester City. N’golo Kanté, dont la saison a été minée par les blessures, pourrait se lancer tenter par un voyage en Arabie Saoudite. D’après les informations de The Guardian, le Français serait sur le point d’accepter une offre d’Al-Ittihad estimée à 100 M€ par saison pour un contrat allant jusqu’à 2025. Il avait pourtant présenté son souhait de prolonger avec le club londonien en mai. Kanté avait même débuté des négociations pour renouveler son bail qui prend fin dans 22 jours. Puis ça se bouscule au portillon pour Aubameyang malgré une saison décevante. Selon le média catalan Sport, le Barça envisagerait de le signer à nouveau. Les clubs d’Al Ahly et d’Al Shabab seraient eux aussi sur le coup. D’ailleurs, selon Bild, le Real Madrid est proche de conclure l’arrivée de Kai Havertz. C’est le joueur que désirait enrôler Florentino Pérez pour renforcer le secteur offensif. Et Chelsea espère vendre à bon prix sa vedette Mason Mount. Si l’on en croit le Daily Telegraph, Manchester United est sur le point d’officialiser son arrivée. Le clan du joueur et le club seraient tombés d’accord sur les termes d’un contrat. Enfin, terrible désillusion pour João Félix. Malgré les envies de rester du Portugais, l’option d’achat de son prêt ne sera pas levée. Mauricio Pochettino ne veut pas du meneur de jeu qu’il considère comme trop inconstant pour son projet.

Le Paris Saint-Germain avait entamé il y a quelques jours, comme nous vous l’avions révélé, des négociations avec Julian Nagelsmann pour venir s’asseoir sur le banc de touche, en suggérant une collaboration avec Thierry Henry. Mais voilà, ce surprenant binôme ne verra jamais le jour selon les informations de L’Équipe. On ne sait pas encore de quel côté vient le refus. Cela ne condamne pas, a priori, la venue du manager allemand, puisque les négociations se poursuivent entre les deux parties. De plus, selon Le Parisien, aurait tenté de nouveau de faire de Zinedine Zidane le nouveau coach du PSG. Le manager français aurait une nouvelle fois repoussé la proposition des dirigeants parisiens.

Neymar a donné son accord pour quitter Paris, il aurait même déjà offert ses services au FC Barcelone ! Le Brésilien serait prêt à faire des sacrifices pour revenir en Catalogne. D’après les informations de Sport ce matin, le clan du joueur a proposé ses services à son ancien club. Le budget initialement réservé pour le recrutement de Messi pourrait être utilisé pour faire revenir Neymar. Mais dans un entretien accordé à Jijantes, Xavi s’est chargé de couper court à la rumeur : « c’est une surprise de lire ça. Il ne fait pas partie des plans, en théorie. Je l’apprécie beaucoup, en tant qu’ami. Les noms que l’on veut, la direction les connaît.»