Eddie Nketiah pourrait choisir le Ghana

Selon The Sun, le buteur d’Arsenal Eddie Nketiah (22 ans) pourrait choisir la sélection ghanéenne. Jusqu’alors, il évoluait avec les U21 anglais avec lesquels il a inscrit 16 buts et délivré trois passes décisives en seulement 17 matches. Le Ghana aurait pris contact avec la famille du jeune attaquant des Gunners qui possède la double nationalité. La proposition des Black Stars aurait également été appuyée par le milieu de terrain d’Arsenal Thomas Partey qui aurait tenté de convaincre son coéquipier.

Nketiah pourrait accepter l’offre de l’équipe africaine car son manque de temps de jeu au sein de l’équipe de Mikel Arteta serait un frein pour Gareth Southgate, le sélectionneur des Three Lions. Cette saison, le buteur londonien a disputé 18 matches, inscrit cinq buts et délivré une passe décisive. Le Ghana disputera la Coupe du Monde 2022 au Qatar en novembre prochain, après s’être qualifié face au Nigeria fin mars. Les Ghanéens, qui sont dans le groupe H, affronteront le Portugal, l’Uruguay et la Corée du Sud lors du Mondial 2022.