FC Barcelone : la série très inquiétante de Lamine Yamal

Tout semble aller pour le mieux à Barcelone. Dimanche soir, les hommes d’Hansi Flick ont roulé sur Séville avec une victoire 4-1 en terres andalouses, avec la manière qui plus est. Un succès qui permet aux Blaugranas, qui avaient connu une très mauvaise série en Liga, de revenir à un petit point de l’Atlético, le deuxième, et à deux unités du Real Madrid, le leader. Avec un Pedri brillant aux commandes, le FC Barcelone est donc très vite revenu dans une course au titre de laquelle il semblait plutôt écarté pendant un moment.

Mais derrière tout ça, il y a quand même une petite inquiétude qui commence à se manifester de manière de plus en plus insistante. Elle concerne Lamine Yamal, qui n’a plus marqué depuis le mois d’octobre en Liga. Certes, il a fait trembler les filets à plusieurs reprises depuis, en Supercoupe d’Espagne, en Ligue des Champions et même face à Valence en Coupe du Roi il y a quelques jours, mais en championnat, il n’y arrive plus. Il est donc sur une série de 9 rencontres sans faire trembler les filets, ayant tout de même distribué 4 passes décisives.

Lamine Yamal travaille sur sa finition

Même si les médias catalans et espagnols ne tirent pas forcément la sonnette d’alarme, cette disette est tout de même source d’articles et de débats outre-Pyrénées. Le média AS indique par exemple que le staff du Barça n’est pas forcément plus inquiet que ça, mais on apprend que Lamine Yamal suit un entraînement spécifique qui vise à améliorer sa finition. Il faut aussi dire que ces dernières semaines, il n’a pas été très chanceux puisqu’il a notamment touché les montants à plusieurs reprises.

Cette saison, il affiche déjà 11 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues avec le FC Barcelone, des statistiques déjà impressionnantes, mais qui auraient donc pu l’être encore plus. De plus, même s’il n’est pas forcément adroit à la finition en Liga, d’autres coéquipiers prennent le relai, à l’image d’un Raphinha qui marche sur l’eau et du pichichi Robert Lewandowski, qui a déjà frappé à 19 reprises cette saison en championnat. Comme quoi, Lamine Yamal a beau être un talent générationnel, il a encore des progrès à faire dans certains domaines.