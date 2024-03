Brésil : Vinícius Júnior s’attire encore les foudres en Espagne

L’affiche choc entre le Brésil et l’Espagne, qui a eu lieu mardi soir sur la pelouse du mythique stade de Santiago-Bernabéu, n’avait rien d’un match amical. Si les 22 acteurs ont fait le show devant le public madrilène (3-3), il y a eu aussi quelques moments de tension et d’échauffourées entre les deux équipes avec en première ligne : le Brésilien, Vinícius Júnior, qui a réalisé une performance loin de ses standards habituels en tant que leader de la Seleção. Aucun but, aucune passe décisive mais une attitude globalement critiquée par la presse espagnole, qui n’est pas passée inaperçue.

Lundi, l’attaquant du Real Madrid s’est pourtant illustré dans une conférence de presse poignante où il a fait part de ses difficultés de jouer au football en raison des insultes racistes et autres mots violents des supporters dans les stades espagnols : «je regarde ça depuis longtemps, et je me sens de plus en plus triste, j’ai de moins en moins envie de jouer. Personne ne me soutient (…) Je veux juste jouer au football, faire le maximum pour mon club et ma famille et ne jamais voir les noirs souffrir», avait déclaré en fondant en larmes l’ancienne pépite de Flamengo.

Son comportement pointé du doigt !

Une grande partie de l’entourage le plus proche de Vinicius au Brésil s’est rendue dans la capitale espagnole pour assister au match. Ses agents et d’autres personnes de confiance l’ont accompagné dans un match très spécial pour lui. Tout était pourtant réuni pour que Vinícius vive une belle soirée. Durant la rencontre, à la suite d’un corner favorable au Brésil, Vinícius Júnior s’est rapproché du défenseur espagnol, Aymeric Laporte, alors dos au Brésilien. Le joueur du Real Madrid l’a alors poussé violemment avec le coude. Une action que peu de personnes ont remarqué pendant le match mais que plusieurs internautes ont souligné sur les réseaux sociaux. Le défenseur de la Roja s’est d’ailleurs fendu d’un tweet moqueur, quelques minutes après le coup de sifflet final. «Peut-être qu’il voulait danser ?», a écrit Laporte en accompagnant sa missive d’une émoticône d’un rire et d’un danseur. Vinícius, lors de la conférence de presse avant le match, avait déclaré qu’il voulait juste «jouer au football» et ne pas se concentrer sur l’extra sportif. Son attitude face à l’Espagne contraste totalement avec l’image du joueur poussant Laporte à laquelle fait référence le joueur espagnol, rappelle le quotidien AS.

Sorti à la 71ème minute à la place de Douglas Luiz, Vinícius Júnior a continué à se faire remarquer sur le banc brésilien, rappelle le journal Marca. Le natif de São Gonçalo a protesté sur plusieurs actions depuis le banc après avoir été remplacé et s’est plaint de nombreuses décisions arbitrales. Une grande échauffourée a même eu lieu entre les deux bancs, au coup de sifflet final. En effet, à la 94ème minute, Dani Carvajal a commis un penalty sur Galeno. Le staff brésilien et tous les remplaçants ont bondi. Plusieurs membres du banc ont affronté les Espagnols, dont Vinicius en tête du cortège brésilien. Un premier accrochage avait déjà entravé la bonne conduite de la rencontre, quelques minutes auparavant après un rude duel entre Endrick et Marc Cucurella, qui a conduit à une explication rude entre Vini et Mikel Oyarzabal. La presse catalane, à travers Sport et Mundo Deportivo, se paie aussi la tête de Vini en ce mercredi matin dans des articles relayant ses multiples épisodes durant la rencontre. Une fois le calme retrouvé, Vinicius a eu un agréable échange avec Luis de la Fuente et Joselu. Habitué à faire couler de l’encre positive, la presse brésilienne est restée très silencieuse quant à la copie rendue par Vinicius contre l’Espagne. Très peu d’articles à son sujet outre-Atlantique…