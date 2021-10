Bayern Munich : Robert Lewandowski a pris sa décision pour son avenir

La suite après cette publicité

Bonne nouvelle pour les supporters du nonuples champion d'Allemagne en titre. Lors du dernier mercato estival 2021, plusieurs rumeurs ont laissé entendre que Robert Lewandowski (33 ans) était prêt à quitter le Bayern Munich pour se lancer un nouveau challenge dans un autre championnat européen, avec une autre écurie huppée. De quoi alerter les dirigeants munichois au sujet d'un élément recruté gratuitement en 2014 alors qu'il évoluait au Borussia Dortmund, et qui a depuis inscrit 207 buts en plus des 66 passes décisives délivrés en 339 apparitions avec les pensionnaires de l'Allianz Arena.

Le capitaine et meilleur buteur de l'histoire de la Pologne (72 buts en 125 capes) est pourtant resté en Bavière, où il est déjà reparti sur des bases très solides (13 buts et 1 passe décisive en 10 apparitions toutes compétitions confondues) proches de la saison passée, au bout de laquelle il avait inscrit 41 buts en Bundesliga et ainsi effacé le record de buts (40) de Gerd Müller sur une seule et même saison en championnat en Allemagne.

Lewandowski prêt à prolonger l'aventure au Bayern

Tous les voyants semblent au vert et laissent comprendre que «Lewy» se sent bien avec le Rekordmeister. Selon les informations de Sport Bild outre-Rhin, le numéro 9 du Bayern aimerait d'ailleurs prolonger son contrat, qui expire en juin 2023, jusqu'en 2025. Soit une extension de son bail actuel de deux saisons supplémentaires, qui l'amènerait sur ses 37 ans.

Le quotidien allemand précise que la machine à buts polonaise apprécierait au moins avoir un signe de ses dirigeants lui prouvant qu'ils considèrent également cette option dans les prochains mois. Au risque de voir l'un des meilleurs attaquants de la planète leur filer entre les doigts, pour le plus grand bonheur de bien des cadors européens prêts à bondir sur ce qui serait une occasion en or à ne surtout pas manquer.