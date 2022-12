FC Barcelone : Xavi fait d'Ilkay Gündogan sa priorité

La suite après cette publicité

Actuellement au Qatar pour disputer la Coupe du Monde avec l'Allemagne, Ilkay Gündogan reviendra ensuite du côté de Manchester City. Le milieu de terrain vit sans doute sa dernière saison avec le champion d'Angleterre car il arrive en fin de contrat et ne semble pas pressé de prolonger. Guardiola aimerait le faire rester une année de plus mais il est en train d'accepter le fait que le joueur partira en fin de saison.

Pour le voir rebondir où ? Le PSG et le FC Barcelone semblent les clubs les mieux lancés dans la course à sa signature. Xavi souhaite même en faire sa priorité au milieu de terrain pour la saison prochaine. D'après Sport, l'entraineur blaugrana voit en lui un joueur ô combien intelligent et l'a désigné comme le successeur parfait de Sergio Busquets, qui arrive lui aussi en fin de contrat en juin prochain.