Euro 2024 : Phil Foden, un réveil qui tombe à pic

«Je pense que Foden peut être un sérieux prétendant au titre de joueur de Premier League de la saison. De très nombreux joueurs ont fait une très bonne saison. Mais je pense qu’il peut être un concurrent, c’est sûr, pour les chiffres, la régularité, le niveau de son jeu.» Les déclarations en avril dernier de Pep Guardiola à propos de Phil Foden étaient prémonitoires. Sitôt après avoir été sacré champion d’Angleterre, le milieu offensif de Manchester City obtenait la prestigieuse récompense de meilleur joueur de la Premier League, grâce notamment à ses 17 buts et 8 passes décisives en 34 matchs de championnat.

La suite après cette publicité

De quoi nourrir pas mal d’optimismes chez les Anglais en vue de l’Euro 2024. L’équipe nationale est pourvue d’immenses talents, surtout dans le domaine offensif, à commencer Jude Bellingham, Bukayo Saka, Cole Palmer ou encore Anthony Gordon mais Foden apparaît déjà comme un cadre, à l’instar de son équipier du Real Madrid. Du haut de ses 40 sélections (4 buts, 8 passes), cela fait déjà 4 ans qu’il a intégré la sélection de Gareth Southgate. Pourtant, depuis le début de la compétition, et à l’instar d’un Harry Kane et du niveau global des Three Lions, il déçoit.

À lire

Angleterre : Ollie Watkins se compare à Lamine Yamal

«Je suis un peu frustré, je ne vais pas mentir»

Après un premier match sans saveur contre la Serbie, le joueur de 24 ans a été remplacé à tous les matchs par son sélectionneur. «Je suis un peu frustré, je ne vais pas mentir. Je veux essayer de marquer et de faire de meilleures choses avec l’Angleterre. Je n’ai pas été le meilleur joueur de Premier League pour venir ici et ne pas le montrer mais j’ai l’impression qu’à chaque match, petit à petit, je m’améliore», expliquait-il il y a quelques jours. Pour ne rien arranger à sa situation, il a dû effectuer un aller-retour express en Angletrre pour assister à l’accouchement de sa compagne.

La suite après cette publicité

Il en plaisantait même après la qualification arrachée contre la Slovaquie en 8e de finale. «J’étais à 30 secondes de rentrer chez moi pour nourrir mon bébé.» Depuis le début de la compétition, c’est toute l’équipe qui balbutie son football. Southgate est la cible des critiques après chaque rencontre. Entre les 8es et les quarts, le sélectionneur a même changé son système pour permettre au Cityzen d’évoluer dans une position plus axiale aux côtés de Bellingham. «Jude et moi pouvons parfaitement jouer ensemble. Je pense que cela peut bien fonctionner», défendait-il suite aux premières mauvaises impressions.

Le douloureux souvenir d’il y a trois ans

C’est sans doute une combinaison de temps, de système et d’adversaire. Phil Foden s’est réveillé en demi-finale. Dans cette position de numéro 10, il a même été le meilleur joueur de son équipe contre les Pays-Bas. Sa frappe enroulée du gauche sur le poteau aurait mérité meilleur sort, tandis que Denzel Dumfries a sauvé sur sa ligne une tentative de l’Anglais. «J’ai été un peu malchanceux ce soir (mercredi). J’ai eu quelques occasions franches mais le plus important, c’est que l’équipe gagne. J’ai l’impression d’avoir joué mon meilleur match avec l’Angleterre. Je suis ravi», réagissait-il après la qualification en finale.

La suite après cette publicité

Dimanche, il s’agira d’un tout autre morceau contre une Espagne dominante depuis le début du tournoi. Celui qui s’attend à vivre «le plus grand match de [sa] carrière» a aussi une petite revanche à prendre sur le destin. Il n’a pas oublié la défaite il y a trois ans face à l’Italie à Wembley.« Nous voulons nous racheter, c’est sûr. Nous sommes passés tout près la dernière fois.» Remplaçant ce soir de juillet 2021 sans entrer en jeu, le gaucher devrait cette fois débuter cette finale avec l’espoir d’offrir enfin un premier trophée à une nation qui attend depuis 1966.