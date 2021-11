OL : Maxence Caqueret n'est pas satisfait du début de saison

Invité de RMC ce mardi soir après la désillusion contre le Stade Rennais, dimanche (1-4), Maxence Caqueret est revenu sur cette rencontre et a estimé «qu’il y a eu un manque d’agressivité, de justesse technique, un manque d’envie, aussi, alors que c’était un match très important pour nous, qui pouvait nous propulser plus haut au classement. C’est vraiment une contre-performance, mais comme je l’ai dit, il va falloir passer à autre chose», a-t-il avoué.

En effet, le milieu de terrain de l'OL n'est pas satisfait du début de saison de son club de cœur, qui peine à démarrer après déjà 13 journées disputées. «On fait une saison mitigée. Un très bon début de Ligue Europa avec quatre victoires en quatre matchs, et en Ligue 1 on produit du beau jeu, on est une bonne équipe, mais qui perd trop de points à mon goût, et qui prend trop de buts. Il va falloir corriger cela sur nos prochains matchs, a-t-il jugé, avant de se montrer confiant pour la suite. Cette culture de la gagne, cette envie de se battre ensemble. C’est quelque chose qu’on a retrouvé cette année, et c’est très important pour gagner des titres et des trophées. Il faut nous laisser du temps, c’est encore récent. Il y a eu des améliorations, mais il manque encore de petites choses», termine le joueur de 21 ans.