OL : Moussa Niakhaté prend la parole après son penalty raté contre Lens

Après une première mi-temps totalement à l’envers, l’OL a mis le caractère pour rattraper son retard de 2 buts et emmener le RC Lens aux tirs au but, hier soir, en 1/4 de finale de Coupe de France (2-2, 4-5). Auteur d’un match globalement solide, le capitaine lyonnais Moussa Niakhaté a été le seul joueur de son équipe à manquer sa tentative, synonyme d’élimination. Ce dernier a pris la parole sur ses réseaux sociaux ce vendredi.

«La vie est un éternel recommencement… Arracher la séance de tirs au but à la dernière seconde après avoir été menés de 2buts à la mi-temps montre la determination & le cœur que nous avons mis dans ce match.Mais forcément déçu de l’issue avec ce penalty raté de ma part. Merci pour vos chants et vos messages ! Je suis déterminé depuis mon 1er jour ici, imaginez aujourd’hui alors … »