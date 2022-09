OM : Igor Tudor analyse la victoire à Auxerre et fait passer un message aux supporters

L'OM a fait le plein de confiance ce samedi, dans le cadre de la 6ème journée de Ligue 1, en s'imposant 2-0 sur la pelouse de l'AJ Auxerre. Un résultat acquis, notamment, grâce à un nouveau but d'Alexis Sanchez. De quoi bien préparer le premier match des hommes d'Igor Tudor, mercredi à Londres, contre Tottenham. C'était le troisième match d'affilée, ce n'était pas facile. Mentalement, il fallait de l'humilité. Notre pressing n'a pas toujours été bon. Mais finalement, on mérite cette victoire. On a eu des difficultés, sur certains coups, on était un peu en retard. Ce n'était pas un match parfait, mais il fallait qu'on gagne ici, a d'abord analysé Igor Tudor au micro de Prime Video.

Et l'entraîneur de l'OM de poursuivre, en réponse, notamment, aux sifflets des supporters marseillais au Vélodrome lors du premier match de la saison. « Ça paraît loin ? Attention, ça peut aussi rapidement changer (rires). Il y a de la passion, beaucoup de monde nous supporte. On va continuer à travailler. J'aime qu'on soit offensifs, qu'on presse l'adversaire. Pour moi, il faut que les supporters prennent du plaisir, je pense toujours de cette manière-là. » Le message reste le même. Pour le moment, la formule fonctionne sur la Canebière.