Lille : Burak Yilmaz de retour en Turquie ?

Cette saison, l’Europe et la Ligue 1 surtout ont pu découvrir Burak Yilmaz. L’attaquant turc de 36 ans a ébloui le championnat de France grâce à son talent et sa détermination. Si Lille est toujours plus proche du titre, c’est en grande partie grâce à l’ancien attaquant de Besiktas auteur de 13 buts en 25 matches.

Selon les informations du média turc Fotomac, Burak Yilmaz (35 ans) est dans les petits papiers de Fenerbahçe. Le club stambouliote espère rapatrier cet été le joueur qui était déjà passé par le club pour un seul match joué en 2008. Les Canaris sont aussi venus aux renseignements pour un certain Olivier Giroud.