FC Barcelone : mais que peut bien apporter Dani Alves ?

Aleix Vidal, Nelson Semedo, Moussa Wagué, Douglas Pereira, Sergiño Dest, Emerson... On évoque souvent les soucis qu'a eus le Barça pour remplacer des tauliers comme Carles Puyol ou Xavi Hernandez, mais que dire de Dani Alves... Depuis le départ du Brésilien en 2016, l'écurie catalane a multiplié les recrutements à ce poste, la plupart étant de lourds échecs, à tel point que Sergi Roberto a souvent dû dépanner à ce poste, sans être flamboyant pour autant. Si personne ne s'attend à ce que Dani Alves réédite ses prestations de l'époque sur le côté droit de la défense barcelonaise, beaucoup sont convaincus qu'il peut clairement avoir un rôle à jouer. Tout dépendra de l'animation offensive que souhaite mettre en place Xavi ; mais sur la fin de son époque barcelonaise, le Brésilien avait déjà commencé à adopter un rôle de créateur depuis le côté, n'étant plus vraiment un latéral coast-to-coast multipliant les déboulés sur son flanc.

S'il n'a plus le niveau physique pour faire mal sur des chevauchées le long de la ligne, ses qualités de passeur - on rappelle qu'il était le partenaire privilégié de Messi à l'époque - devraient faire du bien aux joueurs les plus offensifs de l'équipe. Et ça tombe bien, Xavi a déjà confié vouloir jouer avec de vrais ailiers, ce qui permettra au joueur qui a gagné les JO cet été d'avoir un joueur à lancer devant lui, et de pouvoir prendre certaines libertés pour repiquer au milieu puisque le couloir sera déjà bien occupé. Clairement, cette arrivée peut par exemple faire énormément de bien à Ousmane Dembélé. D'où, éventuellement, la possibilité de dépanner dans un rôle de milieu de terrain, poste qu'il a occupé à Sao Paulo, et ses caractéristiques lui permettront sans doute de ne pas faire tache lorsqu'il faudra reposer des joueurs comme Frenkie de Jong ou Pedri dans l'entrejeu. Sur le papier, l'ancien du PSG vient donc occuper un rôle de couteau suisse, et beaucoup espère aussi qu'il pourra transmettre son expérience à un Sergiño Dest qui ne demande qu'à apprendre...

Il est très attendu en dehors des terrains

En Catalogne, la tendance était d'ailleurs assez négative au début. De nombreux supporters ne comprenaient pas l'utilité d'un retour de leur ancien latéral. Faire du neuf avec de l'ancien, dans un contexte d'entame de nouveau cycle avec un effectif plutôt jeune, ça ne faisait pas énormément de sens pour beaucoup d'entre eux. Mais peu à peu, les mentalités ont changé, notamment grâce aux avis de nombreux journalistes influents qui, au courant des lacunes du Barça en interne, ont approuvé cette opération. Effectivement, plus que sur le pré, c'est en dehors qu'il est attendu. Des qualités de leadership naturelles dont nous avions déjà parlé sur le site, la volonté de continuer d'empiler des titres pour le joueur le plus titré de l'histoire, mais surtout... un véritable culé !

Dans un effectif où les joueurs de caractère se font rares, et où les capitaines sont généralement très discrets médiatiquement à l'exception de Gerard Piqué, Dani Alves vient apporter du piment en quelque sorte. Habitué des sorties médiatiques pour défendre le Barça et au passage distribuer les taquets aux journalistes ou au Real Madrid, entre autres, le Brésilien est déjà présenté comme le porte-parole et le principal défenseur de ce vestiaire, souvent critiqué par son manque de et son mental assez faible. Clairement, lorsque l'on écoute les différentes émissions, les éditorialistes barcelonais parlent plus de ce côté sulfureux mais aussi fédérateur du latéral que de son apport sur le terrain. S'il faudra attendre le mois de janvier pour que le Barça puisse inscrire son contrat et qu'il fasse ses nouveaux débuts, nul doute qu'on entendra donc parler de lui bien avant...