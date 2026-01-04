Maroc - Tanzanie : les compositions officielles
Ce dimanche, c’est la suite des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Le Maroc défie la Tanzanie. A domicile, les Lions de l’Atlas s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Yacine Bounou dans les cages derrière Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Adam Masina et Noussair Mazraoui. Le milieu de terrain est assuré par Neil El Aynaoui et Bilal El Khannouss avec Ismael Saîbari un cran plus haut. Devant, Ayoub El Kaabi est soutenu par Brahim Diaz et Ez Abde.
De leur côté, les Étoiles du Kilimandjaro s’organisent dans un 3-4-1-2 avec Hussein Masalanga qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Haji Mnoga, Dickson Job, Bakari Mwanyeto, Ibrahim Hamad et Mohamed Hussein. Alphonce Msanga et Novatus Miroshi composent l’entrejeu. En pointe, Selemani Mwalimu Abdallah est épaulé par Simon Msuva avec Feisal Salum en soutien.
Les compositions
Maroc : Bounou - Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui - El Aynaoui, El Khannouss - Brahim Diaz, Saibari, Abde - El Kaabi
Tanzanie : Masalanga - Job, Mwamnyeto, Hamad - Mnoga, Msanga, Miroshi, Hussein - Salum - Msuva, Abdallah
