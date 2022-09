Portugal : Ruben Neves pas étonné par l'annonce de Cristiano Ronaldo

Ces dernières heures, le Portugal ne parle que de Cristiano Ronaldo. Lors d'une cérémonie dans son pays, le quintuple Ballon d'Or a lâché une petite bombe sur son avenir. La Coupe du monde 2022 ne sera pas sa dernière compétition avec son pays puisqu'il compte aussi jouer l'Euro 2024 dans deux ans. Une annonce qui a de quoi réjouir ses coéquipiers comme l'a confié Ruben Neves en conférence de presse.

La suite après cette publicité

«Personne n’était surpris que Ronaldo ait déclaré qu’il souhaite continuer jusqu’à l’Euro 2024. Nous travaillons avec lui et nous savons de quoi il est capable. Lorsqu’il est sélectionné, il est toujours extraordinaire, c’est un grand professionnel et je suis sûr qu’il sera plus que prêt pour ce type de compétition.»