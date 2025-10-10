EdF : Kylian Mbappé sort après une nouvelle douleur à la cheville

Sorti sur blessure le week-end dernier face à Villarreal (3-1), Kylian Mbappé a encore dû écourter son match ce soir face à l’Azerbaïdjan (3-0). L’attaquant tricolore a réclamé le changement à la 83e minute après un contact au niveau de sa cheville déjà endolorie, puis a quitté la pelouse en grimaçant.

Il avait confié hier en conférence de presse son souhait de participer à la rencontre, indiquant se "sentir bien". Simple précaution ou blessure aggravée ? Il faudra sûrement attendre les prochaines heures pour avoir des nouvelles du Madrilène.