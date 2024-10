Leverkusen : Victor Boniface impliqué dans un grave accident de la route

La journée de festivité aurait pu tourner au drame. Quelques heures après la victoire de Leverkusen face à Francfort (2-1), obtenue grâce à un but de Victor Boniface en fin de match, le Nigérian a été impliqué dans un grave accident de la route. Sur son compte Snapchat, l’attaquant de 23 ans a publié plusieurs photos de son véhicule, complètement détruit par le choc.

Heureusement, Boniface s’en est quant à lui sorti indemne, malgré quelques blessures à la main qu’il a partagées à ses abonnés. «Dieu est le plus grand. Il a décidé que mon heure n’était pas encore venue», a-t-il écrit. Si les circonstances de l’accident restent encore floues, Leverkusen a confirmé que son joueur allait bien. Une semaine très agitée, quoi qu’il en soit, après l’annulation du match entre la Libye et le Nigeria mardi, lorsque les Super Eagles avaient été bloqués plus de 16 heures dans un aéroport.