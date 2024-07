Fenway Sports Group annonce des négociations pour racheter Bordeaux

Ce mardi, les Girondins de Bordeaux ont reçu une bien mauvaise nouvelle après leur passage estival devant la DNCG. N’apportant pas de garantie financière pour la saison prochaine, le club au scapulaire a été rétrogradé administrativement en National 1. Une sacrée déconvenue pour Bordeaux, mais qui n’est pas forcément définitive puisque le club a décidé de faire appel.

En effet, la formation détenue par Gérard Lopez pourrait être prochainement vendue à Fenway Sports Group, l’actuel propriétaire de Liverpool et pourrait donc apporter plus de garanties financières. Et justement, la société américaine a annoncé publiquement des discussions avec Bordeaux pour le rachat du club : «Fenway Sports Group étudie actuellement l’acquisition du FC Girondins de Bordeaux. Nous venons d’engager les discussions et ne souhaitons faire aucun commentaire au cours de cette phase exploratoire.»