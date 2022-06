Et si Jay-Z facilitait le retour de Romelu Lukaku à l'Inter ?

Arrivé à Chelsea l'été pour 115 millions d'euros, l'attaquant belge Romelu Lukaku a clairement déçu pour son retour à Stamford Bridge. Après un début de saison compliqué par certaines blessures, le Diable Rouge était ensuite écarté par son entraîneur Thomas Tuchel, qui lui préférait Kai Havertz ou Timo Werner à la pointe de l'attaque. Il n'aura marqué que 8 buts en 26 matches de Premier League (dont 16 titularisations). Une période difficile pour celui qu'on surnomme Big Rom, dont le nom est de plus en plus lié à un retour en Italie.

Les presses italiennes et anglaises évoquent notamment une volonté de revenir à l'Inter pour l'international aux 102 sélections (68 buts). Et selon les informations du Corriere dello Sport, un comeback de l'autre côté des Alpes pourrait être facilité par le rappeur américain Jay-Z : en effet, Lukaku est un client de son agence d'image Roc Nation Sports et l'artiste aurait de bonnes relations avec le nouveau propriétaire des Blues Todd Boehly. Affaire à suivre.