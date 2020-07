Real Madrid : Dani Ceballos connaît enfin son futur club

Où jouera Dani Ceballos la saison prochaine ? Voilà une question que se posaient de nombreux supporters du Real Madrid, d'Arsenal, et même d'autres équipes intéressées par les services de l'Andalou, comme son club formateur le Betis, ou Valence. Le milieu de terrain de 23 ans n'est jamais vraiment entré dans les plans de Zinedine Zidane, et cela risquait de toujours être le cas en vue de la saison prochaine.

Pourtant, l'Espagnol sort d'une belle fin de saison avec les Gunners, où il était prêté cette saison (24 matchs de Premier League au total, 2 passes décisives). L'arrivée de Mikel Arteta à la tête de l'équipe londonienne semble lui avoir fait le plus grand bien, notamment parce que le disciple de Pep Guardiola a, contrairement à Unai Emery, trouvé le poste où son compatriote peut exploiter au mieux ses qualités. L'ancien entraîneur adjoint de Manchester City n'était donc, logiquement, pas contre la possibilité de le conserver...

Un nouveau prêt

Et les informations du sérieux The Times vont bien dans ce sens. Selon la publication britannique, le joueur qui a encore trois ans de contrat avec le Real Madrid va encore être prêté à Arsenal la saison prochaine. Le média est très affirmatif, et confirme que le joueur, comme les deux clubs, sont tout proche de boucler ce nouveau prêt. Une nouvelle opération qui fait les affaires des deux clubs, puisque Zinedine Zidane ne comptait toujours pas sur lui comme l'explique le journal.

Les modalités de l'opération ne sont pas encore connues, mais le média précise que cette saison, les Gunners ont pris en charge l'intégralité du salaire du joueur, en plus d'avoir payé une somme de presque 4 millions d'euros pour le prêt. La formation de la capitale anglaise n'a pas les moyens de le recruter définitivement cet été, mais pourrait, en cas de prestations satisfaisantes, se l'offrir définitivement dans un an.