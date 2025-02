L’OL vire un supporter du Groupama Stadium après le match face au PSG

Le choc entre l’OL et le PSG a tenu presque toutes ses promesses. Après un premier acte à sens unique en faveur des Parisiens, les Lyonnais se sont réveillés en deuxième période et ont permis au spectacle de réellement débuter. Finalement, ce sont bien les joueurs de la capitale qui se sont imposés 3-2, au terme d’une fin de match crispante, durant laquelle les Rhodaniens étaient proches de revenir au score. Mais ce résultat semble avoir heurté un fan des Gones plus que de raison.

Un spectateur lance un projectile sur Vitinha… les 3 stadiers devant lui ne réagissent même pas !!!! Alors que l’individu est bien identifiable !!!! #OLPSG #PSG pic.twitter.com/T4jAWug9yD — TiNiK (@tinik972) February 24, 2025

Sur une vidéo consultable sur X, on a pu voir un supporter présent en tribune jeter un projectile en direction de Vitinha lors de la célébration d’un des buts franciliens. Si le Portugais n’a pas été blessé, le geste n’en reste pas moins gravissime. Et d’après les informations du Progrès, l’OL a pu identifier le spectateur auteur de ce lancer. Le média rapporte que les pensionnaires du Groupama Stadium ont appliqué la sanction la plus lourde possible à l’encontre de cet individu : une interdiction commerciale de stade durant 18 mois, soit la durée maximale. En clair, le supporter incriminé ne pourra pas acheter de billet durant un an et demi.