Ligue 1 : l'OM et l'OL se quittent sur un nul

Le choc de cette 27e journée de Ligue 1 s'est conclu sur un match nul 1-1. Une issue plutôt logique puisque l'OM et l'OL auront eu chacun leur période. Ce résultat n'arrange en revanche pas grand monde puisque les Phocéens ne grignotent qu'une seule place au classement pour se hisser au 6e rang. Pour les Gones, l'opération n'est pas meilleure. Ils restent à trois points du leader lillois et laissent la 2e place au PSG, alors que Monaco, 4e, a profité de ce week-end pour revenir un petit point derrière eux.

C'est Lyon qui a mieux entamé cette rencontre, ouvrant même le score par Toko Ekambi, à la conclusion d'un joli mouvement collectif à la 21e. Devant au tableau d'affichage, les hommes de Rudi Garcia ont craqué juste avant la pause sur un penalty transformé par Milik (44e) et concédé par Lucas Paqueta pour une main, qui peut faire débat. En seconde période, les Marseillais ont pris le dessus, mais, malgré l'expulsion de Lucas Paqueta (71e) pour un second avertissement suite à une grosse semelle sur Payet, ils n'ont pas réussi à prendre l'avantage. Depay s'est même vu un but refusé pour une position de hors-jeu (83e), qui aurait pu faire très mal en fin de rencontre.

Retrouvez le classement de la Ligue 1 ici.