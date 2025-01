Arnaud Nordin quitte Montpellier pour Mayence

Relégable Ligue 1, Montpellier reste néanmoins sur des victoires contre Monaco (2-1) et Toulouse (2-1) qui ont permis aux Héraultais de remonter à la 17e place à deux points de Rennes barragiste et trois unités de Saint-Étienne non relégable. Pour autant, le MHSC vont connaître un départ de poids puisque l’ailier Arnaud Nordin quitte le club.

En effet, après la vente d’Akor Adams pour Séville contre un chèque de 5,5 millions d’euros, c’est au tour du joueur de 26 ans de changer d’air et de signer en Allemagne du côté de Mayence (5e). Signant jusqu’à l’été 2028, Arnaud Nordin a marqué 4 buts et délivré 1 offrande en 16 matches de Ligue 1 cette saison.