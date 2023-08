Serie A : la Juventus réussit leur entrée en lice contre l’Udinese, Lecce renverse la Lazio

Une semaine après le début des championnats français, anglais et espagnol, la Serie A reprenait ce week-end en même temps que la Bundesliga. Pour cette première journée de l’élite du football italien, la Juventus et la Lazio se déplaçaient respectivement sur la pelouse de l’Udinese et de Lecce. Dans la première rencontre, la Vieille Dame réalisait une première période parfaite avec des réalisations signées Federico Chiesa, Dusan Vlahovic et Adrien Rabiot

pour mettre définitivement à l’abri les Bianconeri avant la pause. Au retour des vestiaires, les locaux montaient progressivement en régime mais la défense de la Juventus tenait bon jusqu’au coup de sifflet final malgré de nombreuses occasions sur les cages de Wojciech Szczesny.

Dans la deuxième rencontre de la soirée, la Lazio prenait également un très bon départ grâce à un but de son capitaine, Ciro Immobile. Mais en deuxième période, les locaux renversaient la situation par l’intermédiaire de Pontus Almqvist et Federico Di Francesco en toute fin de match. Grâce à sa victoire, la Juventus commence de la meilleure des manières cette nouvelle saison de Serie A tandis que les Laziale devront se remettre de cette première déconvenue. Lors de la prochaine journée, les Bianconeri recevront Bologne à Turin le week-end prochain. De son côté, la Lazio retrouvera le Genoa pour lancer sa saison après cette défaite particulièrement dur à avaler.