JT Foot Mercato : le Real Madrid en pleine tourmente

Panique au Real

Le Real Madrid est loin d’être au mieux ces dernières semaines. Distancés par le Barça en Liga, les Merengues ont connu un nouveau revers face à leur rival catalan ce week-end et les premières conséquences se font déjà sentir. Les critiques pleuvent et en particulier sur Karim Benzema. D’ailleurs, le Real lui chercherait un remplaçant, en attendant de pouvoir signer Mbappé ou Haaland ! Un attaquant pour faire la transition jusqu’en 2024, avant d’avoir un autre taulier devant. Autre point, la situation du coach Carlo Ancelotti qui est plus que fragile. L’Italien est plus que jamais sur la sellette. Les dirigeants du Real pensent de plus en plus à mettre fin à l’aventure. D’ailleurs, c’est simple, il n’y aurait plus qu’une dernière chance pour qu’il sauve sa tête. C’est une information de Defensa Central, qui affirme que sans qualification contre Chelsea, il ne continuera pas au Real Madrid ! La liste des possibles remplaçants est longue : Zinedine Zidane, Raul, Mauricio Pochettino, Thomas Tuchelou encore Xabi Alonso, coach du Bayer Leverkusen.

Paris rêve d’un crack de Serie A

D’après nos informations, Luis Campos est déjà à pied d’œuvre pour préparer le prochain mercato du PSG. Le dirigeant parisien s’active pour faire venir un certain Victor Osimhen cet été ! Il a même entamé des discussions avec les agents du joueur et a prévu de les rencontrer durant la trêve internationale. Seul petit hic, le Napoli est très gourmand et espère environ 150 millions d’euros en échange de son buteur !

À lire

Le brassard qui passe mal

Didier Deschamps l’a confirmé, Kylian Mbappé sera le prochain capitaine de l’équipe de France. Une information qu’Antoine Griezmann aurait du mal à digérer, si on en croit RMC. Le sélectionneur lui a annoncé son choix ce lundi, et la discussion aurait particulièrement marqué le joueur de l’Atléti. Présent dans le groupe de DD depuis 2014, il espérait être nommé capitaine et il serait très déçu. D’ailleurs, selon Le Figaro, il rêvait de porter le brassard jusqu’à l’Euro 2024, la prochaine grosse compète qui attend la France. Il sera finalement vice-capitaine. Mais il reste motivé, et veut continuer de s’inscrire dans le temps avec les Bleus.