Gabriel Paulista rejoint l’Atlético de Madrid

L’Atlético de Madrid s’active même dans les derniers instants du mercato hivernal. Après avoir déjà accueilli le gardien de but roumain Horatiu Moldovan et le milieu de terrain belge Arthur Vermeeren, les Colchoneros viennent d’annoncer l’arrivée d’un nouveau renfort en défense centrale, en la personne du Brésilien Gabriel Paulista (33 ans), en provenance de Valence. Un profil expérimenté du championnat espagnol avec près de 270 rencontres disputées toutes compétitions confondues entre le club ché (220) et Villarreal (48).

«Défenseur central expérimenté avec un grand palmarès en LaLiga, Premier League et compétitions européennes : Gabriel Paulista (26 novembre 1990, São Paulo, Brésil) est un nouveau joueur de l’Atlético de Madrid, qui a signé jusqu’à la fin de la saison. Le défenseur central hispano-brésilien a passé la visite médicale à l’hôpital universitaire Vithas Madrid Arturo Soria et a ensuite signé son contrat avec notre club», peut-on lire dans le communiqué du club de la capitale, troisième de Liga derrière Girona et le Real Madrid.