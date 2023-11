EdF : Didier Deschamps et les raisons d’avoir mis Mbappé sur le banc

Cette trêve internationale a été marquée par de nombreuses blessures comme celle de Gavi avec l’Espagne ou encore de Camavinga et Zaïre-Emery avec l’équipe de France. C’est justement pour cette raison que Didier Deschamps a préféré faire démarrer Kylian Mbappé sur le banc ce soir contre la Grèce, lui qui a joué tout le match contre Gibraltar. Pour le plus grand bonheur du PSG, même si le capitaine des Bleus a disputé la dernière demi-heure à Athènes.

«Kylian, ça faisait partie des discussions que j’ai avec les joueurs. Lui et d’autres. Je fais en sorte au maximum de pouvoir protéger les joueurs concernés par un match vendredi. Là on va rentrer à 5h du mat, ils seront déjà à J-2. Et la semaine prochaine, il y a la Ligue des champions. Il faut faire en sorte de ne pas prendre de risques parce qu’il y a déjà des blessures», prévient Didier Deschamps en conférence de presse d’après match.