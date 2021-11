La réaction très amère de Mattéo Guendouzi après le nul concédé face à Metz

La suite après cette publicité

Une bien mauvaise opération pour l'Olympique de Marseille ce dimanche à l'Orange Vélodrome. Tenus en échec face au FC Metz (0-0), les hommes de Jorge Sampaoli, suspendu et supplée par son fidèle adjoint Jorge Desio pour l'occasion, ont manqué l'occasion de remonter à la deuxième place de la Ligue 1. Sans solution face à des Grenats très bien organisés défensivement et tranchants sur leurs multiples projections offensives, l'OM a même frôlé la correctionnelle et peut remercier ses montants, trouvés à deux reprises par Thomas Delaine lors du premier acte. Si Dimitri Payet a trouvé la barre transversale d'un Alexandre Oukidja très performant dans cette rencontre, les Phocéens ont cruellement manqué de réalisme aux abords de la surface messine (seulement 3 tirs cadrés au total).

En supériorité numérique pendant plus d'une demi-heure de jeu après le carton rouge, logique, reçu par Jemerson (56e), les Marseillais ont, certes, poussé par l'intermédiaire de Milik (68e, 80e) et de Konrad De la Fuente (74e, 87e), auteur d'une entrée en jeu intéressante, mais n'ont jamais trouvé la faille face aux hommes de Frédéric Antonetti. Une contre performance frustrante, qui plus est après ce but refusé à Gerson (58e) pour une faute, très discutable, sur Dylan Bronn et une fin de match très hachée où les Messins se sont souvent retrouvés au sol. Symbole de ce rythme entrecoupé, les blessures combinées de Matthieu Udol et Vincent Pajot, pourtant entrés en jeu quelques instants plus tôt et les neuf minutes de temps additionnel accordées par Jérôme Brisard, l'arbitre de la rencontre.

Le violent tacle de Mattéo Guendouzi aux Messins !

Des événements qui n'ont pas manqué de faire réagir au coup de sifflet final. Interrogé au micro de Prime Video sur la performance globale de son équipe, Mattéo Guendouzi (22 ans) a surtout regretté, dans un premier temps, l'attitude des Messins qu'il n'a pas manqué de fustiger avec des mots ne laissant pas le moindre doute quant à la frustration du milieu marseillais : « c'est triste pour la Ligue 1 d'avoir des équipes qui ne jouent pas au foot et reste tout le temps par terre ». En colère, le milieu prêté par les Gunners a, cependant, rappelé dans un second temps que la prestation collective de son OM restait, malgré tout, insuffisante pour espérer mieux : « mais c’est notre faute, c’est à nous d’aller gagner le match, on n’a pas fait ce qu’il fallait, ça manquait de mouvement. C’est à nous de nous remettre en question et de travailler pour gagner à Lyon après la trêve. »

Des propos amers qui ne manqueront pas de faire réagir et sur lesquels l'adjoint marseillais Jorge Desio, présent sur le banc de l'OM en l'absence de Jorge Sampaoli, suspendu, est d'ailleurs revenu : «je n'ai aucune opinion (ndlr : sur l'attitude des Messins). Je ne connaissais pas le plan de Metz, je ne me prononcerai pas. C'est à la charge des arbitres de décider de ça. J'aime les arbitres français car ils laissent jouer, mais je n'ai aucune opinion sur cela». Une chose est sûre, face à ses concurrents du haut de tableau, l'OM a perdu deux précieux points ce dimanche après-midi.