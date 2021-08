PSG : Cesc Fàbregas prévient Lionel Messi sur le niveau de la Ligue 1

La suite après cette publicité

Il va falloir s'y faire. Désormais sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Lionel Messi (34 ans) est un joueur de Ligue 1. Et si le natif de Rosario va retrouver bon nombre de coéquipiers argentins au sein de l'effectif parisien, la Pulga va également croiser le fer avec un ancien coéquipier du FC Barcelone en la personne de Cesc Fàbregas. Tous les deux formés à la Masia, ils ont par la suite évolué ensemble au Barça entre 2011 et 2014 et se retrouveront d'ailleurs le 12 décembre prochain à l'occasion du choc entre le PSG et l'AS Monaco.

Dans les colonnes du média anglais Metro, l'ancien milieu d'Arsenal a ainsi tenu à adresser un message à l'attention du sextuple Ballon d'Or qui s'apprête à fouler les pelouses de L1 : «c'est un bon championnat, un championnat qui s'améliore. Il y a déjà des joueurs physiques et agressifs, les équipes défendent très bien. (...) Il est certain que lorsque le PSG ne gagne pas le championnat, tout le monde le voit comme un désastre parce qu'il dépense beaucoup d'argent. Tout le monde voit la Ligue 1 comme un championnat à une seule équipe, mais ces cinq dernières années, Monaco et Lille ont brisé cela.» Si le pléthorique effectif du PSG a de quoi faire trembler la concurrence, Cesc Fàbregas semble quant à lui déjà prêt au défi imposé.