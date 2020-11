PSG : Neymar est prêt à prolonger mais...

La suite après cette publicité

Mardi dernier, à l’occasion d’un live organisé par le Paris Saint-Germain depuis le Parc des Princes, Leonardo a confirmé que le club de la capitale avait bien entamé les discussions pour les prolongations d’Angel Di Maria et de Julian Draxler, dont les contrats se terminent en juin prochain, mais surtout pour celles du duo Mbappé-Neymar, liés au club jusqu’en 2022.

« L’idée de renouveler existe pour Neymar, Mbappé, Di Maria, Draxler, Bernat. On a démarré (les négociations) il y a beaucoup de temps et on arrive à avoir des idées plus claires par rapport à ça. » Et si de gros doutes existent quant au cas Mbappé, il se confirme, en revanche, que la star brésilienne est bel et bien ouverte à l’idée de prolonger son bail. Cette déclaration fait écho à notre article paru fin octobre où nous révélions que l’international auriverde (103 sélections, 64 buts) souhaitait prolonger à Paris et qu'il avait évoqué cette possibilité à Lisbonne lors du Final 8. Ce jeudi, Le Parisien confirme cette tendance en indiquant que le clan Neymar a prévu de rencontrer le PSG.

Neymar veut des garanties

En effet, le quotidien écrit que l’entourage de l’ancien Blaugrana est « actuellement dans de bonnes dispositions » et que cette prolongation est considérée comme « une solide option ». « Il est heureux au PSG », indique même un proche au journal. Cependant, s’il est partant pour rempiler, Neymar veut des garanties.

« Il souhaite être dans un club compétitif, qui va dans le dernier carré de la Ligue des Champions », ajoute-t-on dans le cercle intime du joueur. Sans surprise, Neymar attend d’en savoir davantage sur les ambitions mercato du PSG et surtout sur les plans parisiens concernant l’entraîneur actuel ou son successeur.

Outre l’aspect financier, Paris sait donc à quoi s’en tenir, d’autant que le quotidien rajoute que le clan Neymar est persuadé que, malgré la crise financière liée à la pandémie de coronavirus, plusieurs gros clubs sont prêts à le recruter. Info nouvelle intox ? La suite au prochain épisode.