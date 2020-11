PSG : Leonardo annonce la couleur sur les prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Encore plus que les prochains mercatos, le PSG doit faire face à immense chantier en ce qui concerne les prolongations de contrat de ses joueurs phares. En premier, il y a bien sûr Neymar et Kylian Mbappé. Arrivées durant le même été en 2017, les deux stars du club sont encore sous contrat jusqu'en 2022. Si la situation reste telle qu'elle, le club français sera en position délicate l'été prochain et devra sans doute vendre l'un des deux joueurs, peut-être même les deux. Leonardo a donc pris la parole pour expliquer où en étaient les négociations, alors que le numéro 10 a ouvert la porte à une prolongation, mais pas le Français.

«Je pense que le PSG sera l’équipe des 5 prochaines 5 années. Nous serons dans le coup. Certaines équipes étaient là, mais vont baisser. Elles étaient vraiment importantes ces dernières, mais vont commencer à avoir des problèmes. Nous, on a des joueurs jeunes, et qui sont aussi là depuis longtemps. Et on a Neymar et Kylian Mbappé qui sont déjà dans le top 3 maintenant, car Messi et Ronaldo vieillissent. Après ce n'est pas facile de garder deux des meilleurs jours du monde, mais c’est l'idée. On ne construit pas seulement pour le mercato, mais pour l’avenir » commente le directeur sportif au média interne au club.

Leonardo : «L’idée de renouveler existe pour Neymar, Mbappé, Di Maria, Draxler, Bernat»

Malgré les difficultés du moment et les pertes financières engendrées par la crise sanitaire et économique, le PSG a bien la volonté de prolonger la plupart des joueurs dont les contrats se terminent en 2021. «On a commencé à parler. Il y a une question de timing aussi. Aujourd’hui, on ne peut même pas se déplacer (à cause du confinement). L’idée de renouveler existe pour Neymar, Mbappé, Di Maria, Draxler, Bernat. On a démarré (les négociations) il y a beaucoup de temps et on arrive à avoir des idées plus claires par rapport à ça. » L'objectif est donc clair. Il faut éviter, comme l'été dernier avec Thiago Silva, Meunier et Cavani, de laisser partir des joueurs libres.

Il faudra tout de même se dépêcher pour Leonardo et son équipe, car le temps ne joue pas forcément en leur faveur. Si pour certains cas, ça devrait être plus facile que d'autres, on pense par exemple à Di Maria qui a déjà exprimé à de nombreuses reprises son envie de rester à Paris, pour Neymar et Mbappé, ça sera plus délicat. L'attaquant a pour le moment rembarré ses dirigeants, même si les discussions se poursuivent, et son rêve de rejoindre le Real Madrid n'est un secret pour personne. Pour Neymar en revanche, l'opportunité existe, mais il faudra mettre le prix fort. Aux dernières nouvelles, il réclamait le même salaire (36 M€ par saison) que perçu actuellement.