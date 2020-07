Javier Tebas avoue l'existence d'un coup de fil du Real Madrid aux arbitres

Alors que la polémique fait rage en Espagne et surtout en Catalogne suite à des décisions arbitrales jugées favorables au Real Madrid ces dernières semaines, Javier Tebas a tenu des déclarations pour le moins curieuses. Le président de la Liga a avoué qu'en 2019, le Real Madrid avait appelé directement la Fédération Espagnole (en charge des arbitres) pour se plaindre de la VAR.

« Avec la VAR, il y a eu un avant et un après le coup de fil de Florentino Pérez à Luis Rubiales (président de la fédération, NDLR). Il faut améliorer la VAR, on voit trop d'erreurs et elle est utilisée sur trop d'actions. Qu'un club comme le Real Madrid puisse passer un coup de fil 20 minutes après la fin d'un match ce n'est pas l'idéal pour les arbitres. Ça provoque plus de tensions chez eux et ce n'est pas bon pour le championnat », a confié le patron de la Liga. Des propos qui vont faire parler en Catalogne...