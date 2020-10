Monaco : Arthur Zagre prêté à Dijon

Dijon termine fort son mercato. Le club bourguignon vient d'officialiser une dernière recrue à savoir l'arrivée d'Arthur Zagre. L'ancien latéral gauche du PSG, acheté à prix d'or l'an passé par Monaco n'est jamais parvenu à s'imposer sur le Rocher.

La suite après cette publicité

Suivi toute la saison dernière par le club bourguignon, le titi parisien va tenter de prendre du temps de jeu et confirmer enfin son immense potentielen Bourgogne. Il a été prêté une saison avec option d'achat par l'ASM. Arthur Zagré, qui figure dans la dernière liste de l’équipe de France U20 et qui portera le numéro 12, a livré ses premiers mots dans son nouveau club : « J’ai trouvé un club qui pourra m’accorder de la confiance et donc du temps de jeu. J’ai adhéré au projet. Je pense pouvoir apporter de la percussion, j’aime provoquer et je me donne toujours à 100 %. »