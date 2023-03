Real Madrid : Eduardo Camavinga proche d’un record XXL !

La suite après cette publicité

En demi-finale aller de la Coupe du Roi, le Real Madrid accueille le FC Barcelone. L’occasion pour Eduardo Camavinga de se rapprocher, un peu plus, d’un incroyable record de précocité. En effet, si les Merengues parviennent à se qualifier face aux Culers et s’imposent en finale, l’ancien Rennais aura remporté toutes les compétitions possibles en club.

Avec la Ligue des champions, la Liga, la Supercoupe d’Europe, la Supercoupe d’Espagne, la Coupe du monde des clubs et donc la Coupe d’Espagne, le milieu de terrain madrilène pourrait ainsi se targuer de six trophées, à seulement 20 ans et trois mois. Si aucun autre joueur du Real n’a fait mieux, cette trajectoire n’est pas sans rappeler celle d’un certain Raphaël Varane qui avait obtenu ces six trophées à l’âge de 21 ans.

