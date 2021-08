Ligue 2 : Toulouse domine Bastia et prend provisoirement la tête

La Ligue 2 se poursuivait ce samedi à 15 heures avec une affiche en ouverture de la 4ème journée opposant Toulouse (2e, 7 pts) à Bastia (14e, 2 pts) au Stadium Municipal. Bien lancés dans ce début de saison avec un nul suivi de deux victoires, le Téfécé accueillait le promu bastiais qui restait sur deux matches nuls à domicile face à Nîmes (1-1) puis Nancy (1-1). À noter que le SCB comptait, au coup d'envoi, un match de retard, celui de son déplacement lors de la deuxième journée à Quevilly-Rouen à la suite de plusieurs cas positifs à la covid-19 au sein de son effectif. Pour cette rencontre, Patrice Garande décidait d'aligner un 4-3-3. Devant le gardien Dupé s'alignaient Puggaard, Rouault, Gabrielsen et Diarra. Dejaegere, van den Boomen et Spierings composaient l'entrejeu tandis que Bangré (première titularisation en L2), Healey et Onaiwu étaient titulaires à la pointe de l'attaque du TFC. Même système tactique pour les Bastiais avec Vincensini en dernier rempart, protégé par le défenseurs Palun, Sainati, Le Cardinal et Quemper. Vincent, Ducrocq et Salles-Lamonge garnissaient le milieu de terrain corse tandis que Schur, Saadi et Taoui avaient la tâche d'animer l'attaque.

La suite après cette publicité

Sous une chaleur éprouvante pour les organismes (37°C), Toulouse commençait le mieux cette rencontre. À la réception d'un ballon mal dégagé par la défense bastiaise, van den Boomen croisait un peu trop sa demi-volée et Healey sur la trajectoire du ballon ne parvenait pas à conclure à la suite d'un retour salvateur de Sainati (11e). Une domination finalement concrétisée quelques minutes plus tard. Sur une passe appuyée du capitaine toulousain Dejaegare, Healey contrôlait mais voyait Vincent commettre une faute de main. M. Gautier, l'arbitre de la rencontre, n'hésitait pas et désignait le point de penalty. Branco van den Boomen transformait parfaitement la sentence et lançait les siens (1-0, 23e). Une emprise toulousaine dans cette première période (55% de possession et aucun tir concédé) qui allait se confirmer dans le second acte. Malgré de meilleures intentions dans le jeu, les Corses étaient proches de concéder le break sur une puissante reprise de la tête d'Healey venant taper la barre transversale (54e). Malgré la pression du SCB en fin de match, les hommes de Patrice Garande signaient un troisième succès d'affilé (1-0). Grâce à cette victoire, le Téfécé prend provisoirement la tête de la Ligue 2 (10 pts), en attendant les autres rencontres prévues à 19 heures. De son côté, Bastia voit la zone rouge se rapprocher.

Retrouvez le classement complet de la Ligue 2