Liga : le Betis bat Valence et prend la tête

Le vainqueur prenait la tête de la Liga lors de cette 5e journée. Un duel de haut tableau donc entre Valence et le Betis Séville à Mestalla. Et ce sont les Andalous qui ont remporté la course au sommet. Bien qu'à l'extérieur, les hommes de Manuel Pellegrini ont plutôt maîtrisé leur sujet pour s'imposer. Un but dans chaque période venaient décider du sort de ce match.

D'abord avec l'ouverture du score de Sergio Canales, servi par Joaquin (0-1, 19e). Puis avec le but du break inscrit par Cristian Tello, qui a lui aussi profité d'une passe décisive de Joaquin (0-2, 74e). Avec ce succès probant, le Betis s'empare de la tête de la Liga alors que les Valencians conservent une belle 6e position.